Béjaïa : 15 départs de feux enregistrés en une journée

Plusieurs départs de feux ont été recensés ces dernières 24 h dans le milieu végétal à travers le territoire de la wilaya de Béjaïa.

Dans un communiqué rendu public hier 21 juillet, la cellule de communication de la Protection civile de Béjaïa a indiqué un nombre total de 15 départs de feux dont deux incendies importants comme celui qui a ravagé 18 hectares de broussailles et maquis à Azzaghar dans la commune de Draâ El Gaïd.

Cependant, les feux survenus à Ath Abla villages Zina – Tabouanant et Azrou, dans la forêt d’Ighil Ali ont été maîtrisés, tandis qu’une surveillance a été maintenue sur les lieux. Un feu qui a nécessité le déploiement des renforts des unités d’Ighil Ali, Akbou, et Tazmalt, la mobilisation de la colonne mobile, et des riverains volontaires que la Protection civile de Béjaïa ont salué pour «leur soutien de tout temps et leur action dans la préservation du massif forestier ».

En outre, un renfort citoyen a permis de maitriser d’autres incendies à Zina, à Ighil Ali, zone d’activités à El Kseur, Semaoune dans la localité de Seddouk, Domaine Maouchi, Tinebdar, Béni Maouche, Ighram, Fenaïa et Taskriout.

À noter que 60 départs d’incendies ont touché presque toute la wilaya au mois de juillet qui enregistre chaque année un total élevé de départs de feux successifs. La propagation des flammes est favorisée par les vents, la densité de la végétation et les reliefs très accidentés qui n’aident pas à la lutte contre ces incidents.

Rédaction d’Algérie360.