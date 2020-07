BAC et BEM 2020 : le ministère de l’éducation dévoile le protocole sanitaire

Le ministère de l’Éducation a dévoilé ce mercredi le protocole sanitaire et de prévention, mis en place en prévision des examens du brevet de l’enseignement moyen BEM et du baccalauréat, prévus pour septembre prochain.

Ce protocole prévoit la désignation d’un responsable pour chaque centre d’examen qui se chargera d’assurer les mesures de préventions pendant les jours du déroulement des examens.

Parmi les dispositions du protocole la stérilisation et la désinfection de toutes les installations du centre d’examen, avant son ouverture ; la fermeture des espaces non-utilisés ; s’assurer de la disponibilité des fournitures médicales nécessaires, ainsi que de la désinfection des réservoirs d’eau.

Le candidat ayant une température supérieure à 37°, ou présentant des symptômes tels que toux, rhume, éternuements sera isolé dans une salle spéciale, où il passera son examen. Le port du masque sera obligatoire, pour les encadreurs, les professeurs, les gardiens, les candidats et les travailleurs tout au long de la période du déroulement des examens.

Concernant les mesures au sein des salles d’examen, il a été décidé de placer les tables et les chaises de manière à respecter la distanciation sociale de plus d’un mètre entre les candidats, tout en garantissant la disponibilité de masques de protection, thermomètres, sacs plastiques et poubelles en nombre et en quantités suffisantes.

Le protocole prévoit également la mise à disposition des désinfectant, en quantité suffisante à l’entrée du centre et dans les salles, pour qu’il soit accessible aux candidats et aux encadreurs. Le protocole stipule la désinfection des enveloppes des sujets avant de les ouvrir et d’obliger les enseignants de se désinfecter les mains avant de remettre les sujets et de les recevoir après la fin de chaque test.

