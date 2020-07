Affaire de l’algérien incarcéré depuis 34 ans aux USA : L’ambassade d’Algérie à Washington apporte des précisions

L’Ambassade d’Algérie à Washington (Capitale des États-Unis) a apporté, ce mercredi 22 juillet, des précisons concernant l’affaire du ressortissant algérien détenu aux USA depuis 34 ans.

Dans une mise au point parvenue aujourd’hui à notre rédaction, l’Ambassade d’Algérie à Washington a tenu à apporter des précisions sur la « situation pénible » de M. Djoudi Djadi détenu au « Maryland Correctional Institution », depuis le 9 septembre 1986.

« M. Djadi a été condamné par le tribunal de Baltimore, le 9 septembre 1986 à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour tentative de meurtre sur son ex-amie avec port d’arme à feu sans autorisation et destruction de la propriété d’autrui », a indiqué l’ambassade d’Algérie, précisant qu’à l’époque, l’arrestation de M. Djadi « n’a pas été portée à la connaissance des services consulaire de l’Ambassade et M. Djadi a bénéficié d’un avocat peu qualifié pour le défendre, ce qui a abouti à cette lourde peine ».

« Depuis son arrestation, l’Ambassade, sous l’autorité de tous les Ambassadeurs, sans exception, qui se sont succédé à ce poste, ont multiplié de manière continue, les démarches, pour obtenir dans un premier temps la libération de notre compatriote. Ces démarches ont été menées auprès de toutes les autorités américaines à tous les niveaux (les différents Gouverneurs de l’Etat du Maryland, la Parole Commission chargée de se prononcer sur les demandes de libération conditionnelles, les Sénateurs et Congressmen du Maryland, le Département d’Etat et les medias), sans malheureusement aboutir au résultat espéré, alors même que l’Ambassade s’est engagée à le rapatrier en Algérie aussitôt sa libération acceptée », lit-on dans la mise au point.

L’ambassade d’Algérie à Washington a précisé que ces démarches n’ont jamais cessé. « La dernière date du 7 juillet 2020. C’est dire combien il est injuste de laisser croire que l’Ambassade ne s’intéresse pas au cas notre compatriote. Depuis son incarcération, les membres de notre Ambassade, titulaires comme contractuels ainsi que nombre de nos ressortissants installés ici, ont toujours manifesté leur solidarité et leur soutien à l’endroit de M. Djadi, à travers des quêtes régulières, pour la prise en charge des frais d’avocat et de subsistance pour lui-même. Ce soutien quasi permanent est un témoignage éloquent de l’esprit de solidarité qui règne au sein de notre communauté aux Etats-Unis », a ajouté la même source.

« Notre avocat-conseil demeure toujours mobilisé, pour essayer de sensibiliser la «Parole Commission» et le Gouverneur de l’Etat du Maryland, afin d’obtenir la libération de notre compatriote ne serait-ce que pour des raisons humanitaires, notamment en cette difficile période du COVID-19″, a souligné l’ambassade d’Algérie, ajoutant que le contact entre les services de l’ambassade et M. Djadi est quasi permanent et n’a jamais été rompu.

« L’Ambassade tient à renouveler son engagement et sa mobilisation constants, pour poursuivre sa mission en vue de la libération de M. Djadi le plus tôt possible, afin qu’il puisse retrouver son pays natal auprès des siens et surtout de sa mère que Dieu lui accorde une longe vie », a conclu l’Ambassade d’Algérie à Washington.

Redaction d’Algerie360