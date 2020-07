Ministre de l’énergie : « Un audit profond va être lancé au niveau de Sonatrach »

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a fait savoir, ce mardi 21 juillet, qu’un audit profond va être lancé au niveau de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach.

S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale, le nouveau ministre a indiqué qu’un audit « profond » va être engagé au niveau de la compagnie nationale des hydrocarbures « très bientôt » afin de revoir l’organisation et le fonctionnement de Sonatrach.

Un « audit profond va être lancé au niveau de Sonatrach très bientôt et ça sera peut être la semaine prochaine en exécution des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune », a déclaré M. Attar, soulignant qu’il est nécessaire d’alléger la gestion de Sonatrach et procéder à des réductions de ses coûts de fonctionnement et d’exploitation.

« Il faut également réduire le nombre de postes à l’étranger qui ne sont pas nécessaires », a relevé le ministre, ajoutant que Sonatrach doit plutôt renforcer sa présence dans l’exploitation de pétrole et du gaz notamment dans les pays voisins africains.

Redaction d’Algerie360