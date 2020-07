Manque de liquidité à Algérie Poste : Le ministre annonce de nouvelles mesures

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a indiqué aujourd’hui lundi avoir pris toutes les dispositions en prévision de la fête de l’Aïd El Adha, il a affirmé que les bureaux de poste des différents wilayas s’emploient à élargir et à intensifier les temps de travail, et qu’ils fourniront leurs services pendant le week-end dans les grandes villes à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

Néanmoins, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, et lors de son passage sur les ondes de la radio nationale dans » Deif El Sabah » de la chaine 1, a révélé que le retrait des fonds au niveau des distributeurs automatiques sera limité à 30 mille dinars, pour résoudre le problème du manque de liquidité et permettre à chacun d’obtenir des fonds et de retirer de l’argent pendant ces jours de l’Aïd El Adha (fête du sacrifice).

Pour rappel, le ministre a auparavant rassuré les citoyens de la disponibilité des liquidités au niveau de l’ensemble des bureaux de poste répartis à travers le territoire national, notamment en prévision de l’Aïd El Adha (fête du sacrifice), affirmant que mesures ont été mises en œuvre en collaboration avec la banque d’Algérie pour une meilleure prestation de service.

Rédaction d’Algérie360