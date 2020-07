Hajj 2020 : La date de début du pèlerinage connue

La pandémie due au nouveau coronavirus touche l’un des plus importants rassemblements religieux au monde, les autorités saoudiennes ont annoncé lundi 21 juillet, la date du début du grand pèlerinage musulman de La Mecque, l’un des cinq piliers de l’islam avec le nombre de fidèles sera limité à un millier de personnes, de toutes nationalités.

En effet, le hajj, pèlerinage auquel participeront cette année seulement un millier de fidèles en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, débutera le 29 juillet, l’agence de presse officielle saoudienne SPA a annoncé, »Le recueillement des pèlerins sur le Mont Arafat, point fort du pèlerinage, aura lieu jeudi », précisant que mercredi sera le premier jour du hajj selon la Cour suprême.

Par conséquent, et par souci de prévention contre les risques de contagion, le pèlerinage sera réservé aux fidèles vivant en Arabie saoudite, tandis que les résidents étrangers représenteront 70% des fidèles autorisés à effectuer ce rituel, et les règles d’hygiène et de distanciation physique seront observées pendant le hajj,

Rédaction d’Algérie360