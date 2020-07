ENTRETIEN – Dr Lyes Merabet : « Le test PCR n’est disponible ni pour les malades ni pour le personnel »

Dr Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP), est revenu dans cet entretien sur la gestion de la crise du coronavirus (Covid-19) en Algérie.

Comment expliquez-vous l’augmentation des contaminations parmi le personnel soignant ?

Premièrement, on est dans une situation où on recense officiellement plus de 600 cas de coronavirus par jour. Les 600 cas sont ceux qu’ils sont diagnostiqués par PCR. Alors que plus de 50 % ce sont des cas qui sont diagnostiqués par les scanners médicaux.

On est dans une situation d’ascension par rapport à la courbe épidémique donc le personnel de santé est plus exposé au covid-19 qu’il y a quelques mois.

Le deuxième facteur, c’est le manque de moyens de protection il y a des structures où le minimum du matériel n’existe pas. Dans les grandes villes les moyens sont dispensés mais en quantité insuffisante pour couvrir réellement les besoins.

Pour le troisième facteur, c’est la fatigue qui est due au rythme soutenu. Les membres du personnel soignant sont fatigués car ils sont sous pression au niveau professionnel et par rapport à leurs vies de famille. Beaucoup ne rentre pas chez eux. Surtout lorsqu’on a une importante charge de travail.

Plusieurs praticiens de santé ont déploré un retard des résultats de dépistages au coronavirus. Confirmez vous cela ?

Déjà il faudrait qu’il soit disponible. Nous on dénonce le fait que le test PCR n’est disponible ni pour les malades ni pour les professionnels de la santé.

Et quand il (test PCR, ndlr) est disponible, les résultats arrivent au bout de 10 à 14 jours ! Ca n’a aucun sens surtout pour les enquêtes épidémiologiques.

On le sait très bien, c’est les enquêtes épidémiologiques sur le terrain qui vont nous guider pour casser la chaine de transmission et pour intervenir rapidement. Donc lorsqu’on reçoit les résultats avec un retard de plus de 10 jours, ça sert à rien. Je pense qu’on est vraiment à côté de la plaque par rapport aux enquêtes.

Que pensez-vous des dernières décisions prises par l’Etat dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ?

Le confinement n’a jamais été mis en place en Algérie. Moi je le considère comme un couvre-feu. C’est vrai il y avait un confinement général à Blida durant le mois de mars dernier. Ça a fonctionné et ça a donné des résultats.

Si on avait élargi le confinement autour de la wilaya de Blida (les wilayas limitrophes, ndlr), je pense qu’on aurait eu un meilleur résultat. Moi et mon syndicat, nous l’avons proposé.

Entretien réalisé par Massin Amrouni