Coronavirus : Un test olfactif pour détecter le virus

L’Université Côte-d’Azur à Nice, a développé un kit olfactif permettant de détecter l’un des signes premiers du Covid-19, à savoir la perte d’odorat.

En effet, des scientifiques de l’Institut de chimie de l’Université Nice-Côte-d’Azur ont entamé la phase de finalisation d’un test olfactif précoce afin de traquer le coronavirus. « Au moins 60% des porteurs ont ce symptôme précoce deux jours et demi en moyenne après l’apparition de la fièvre et des maux de tête », a expliqué le chef de projet Jérôme Golebowski.

Il suffirait de sentir quelques bandelettes imprégnées de parfums par une entreprise spécialisée de Grasse pour ensuite répondre à quelques questions, en deux minutes, en fonction des résultats du test, la personne peut être orientée vers des analyses biologiques.

Le kit en cours de finalisation, a été testé à Nice, jeudi 16 juillet dernier, auprès de 90 passants de la place Masséna au cours d’une session de science participative. « On a choisi deux odeurs de bonbon citronné et de cannelle facilement identifiables mais pas agressives dont on est en train de calibrer l’intensité », a précisé Clara Devouassoux, responsable de la partie opérationnelle du kit.

En outre, le kit développé offre la simplicité, la rapidité, et la rentabilité. Selon les chercheurs, il pourrait être mis en œuvre dans des aéroports en plus de la prise de température.

