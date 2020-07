Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 21 juillet 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 587 nouvelles contaminations au Covid-19 et 13 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 24278, celui des décès à 1100 , alors que le total des patients guéris passe à 16646.

Voici les principaux événements de journée du mardi 21 juillet 2020 :

Du nouveau dans l’affaire de l’homme d’affaires et ex-candidat à l’élection présidentielle, Rachid Nekkaz. … lire la suite

Une émission de télévision, diffusée le 21 juillet sur une chaîne de télévision privée, a soulevé un tollé de réactions sur les réseaux sociaux. … lire la suite

Dr Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP), est revenu dans cet entretien sur la gestion de la crise du coronavirus (Covid-19) en Algérie. … lire la suite

L’Algérie a enregistré, ce mardi 21 juillet, une légère baisse au bilan quotidien des contaminations au Coronavirus (Covid-19). … lire la suite

Les connaissances autour du coronavirus (covid-19) s’accumulent depuis le début de la pandémie en décembre dernier. … lire la suite

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a fait savoir, ce mardi 21 juillet, qu’un audit profond va être lancé au niveau de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach. … lire la suite

L’ambassade de Tunisie en Algérie a précisé deux nouveaux critères pour le processus de rapatriement des tunisiens bloqués en Algérie en vue de la crise sanitaire liée à la propagation de la pandémie du Covid-19. … lire la suite

587 nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 246 guérisons et 13 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué ce mardi le Comité scientifique de suivi de l’épidémie d … lire la suite

Face à la saturation des structures hospitalières, due à la recrudescence des de l’épidémie du coronavirus, plusieurs établissements préconisent le confinement à domicile, pour une certaine catégorie de malade du Covid-19. … lire la suite

Après deux jours consécutifs de hausse, le nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus repart à la baisse en Algérie, après l’enregistrement de 587 nouveaux cas de contaminations et 13 nouveaux morts, selon le bilan du mardi 21 juillet, annoncé par le porte-parole du Comité scientifique, Dr Djamel Fourar. … lire la suite

Trois individus ont été interpellé par les éléments de la sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi, pour avoir violenté des employés au sein de l’établissement hospitalier Mohamed Boudiaf. … lire la suite

Les prix du pétrole ont connu ce mardi, leurs plus hauts niveaux depuis quatre mois et demi. Cette hausse a été le résultat de l’accord sur le plan de relance européen et les espoirs autour d’un vaccin contre le Covid-19. … lire la suite

Un jeune algérien de 16 ans a été reconnu meilleur bachelier d’Espagne de l’année 2020. … lire la suite

Pr Rachid Belhadj, directeur des activités médicales au CHU Mustapha, est revenu dans cet entretien sur la gestion de la crise du coronavirus dans l’hôpital, notamment en ce qui concerne les congés exceptionnels et le problème liés au manque d’oxygène. … lire la suite

À l’instar des autres wilayas, la quatrième ville d’Algérie en nombre d’habitants Annaba connaît une vague de recrudescence des cas de coronavirus (Covid-19), l’augmentation des cas de Covid-19 observée ces derniers jours constitue « une préoccupation nouvelle » pour les autorités sanitaires de la wilaya qui tirent la sonnette d’alarme et qui se sont mobilisés de force afin d’endiguer et ralentir la propagation de la pandémie, identifier les foyers et briser au plus vite les chaînes de contamination localisées essentiellement dans le chef-lieu d’Annaba. … lire la suite

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a indiqué aujourd’hui lundi avoir pris toutes les dispositions en prévision de la fête de l’Aïd El Adha, il a affirmé que les bureaux de poste des différents wilayas s’emploient à élargir et à intensifier les temps de travail, et qu’ils fourniront leurs services pendant le week-end dans les grandes villes à l’occasion de l’Aïd al-Adha. … lire la suite

Les deux suspects du violent meurtre du jeune adolescent à Oran samedi dernier en fin d’après-midi, ont été arrêté par les éléments de la sécurité. … lire la suite

L’Université Côte-d’Azur à Nice, a développé un kit olfactif permettant de détecter l’un des signes premiers du Covid-19, à savoir la perte d’odorat. … lire la suite

Le verdict est tombé aujourd’hui le 21 juillet au tribunal d’El Hadjar de la wilaya de Annaba dans le procès de Zakaria Boussaha, il vient d’être condamner à un an de prison ferme et une amende de 100 000 Da, annonce le Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD). … lire la suite

Le ministre de l’Énergie Abdelmadjid Attar a annoncé, ce dimanche, une réorganisation prochaine du fonctionnement de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach. … lire la suite

L’ambassadeur d’Algérie en Belgique a réagi suite à la mort du jeune algérien de 29 ans lors de son interpellation par deux agents de police à Anvers en Belgique. … lire la suite

Le premier vol de rapatriement de la compagnie aérienne Air Algérie, en provenance d’Arabie Saoudite, a atterri lundi soir à l’aéroport international d’El Oued. … lire la suite

La pandémie due au nouveau coronavirus touche l’un des plus importants rassemblements religieux au monde, les autorités saoudiennes ont annoncé lundi 21 juillet, la date du début du grand pèlerinage musulman de La Mecque, l’un des cinq piliers de l’islam avec le nombre de fidèles sera limité à un millier de personnes, de toutes nationalités. … lire la suite

Les résultats des essais du premier vaccin de Russie contre le Covid-19 conçut par des spécialistes et des scientifiques russes est enfin prêt. … lire la suite

Le personnel médical ne cesse d’être impacté par ce nouveau virus, le ministre de la Santé et de la réforme hospitalière le professeur Abderrahmane Benbouzid a évoqué aujourd’hui la situation sanitaire exceptionnelle qui sévit en Algérie depuis mars dernier, avec la recrudescence inquiétante des chiffres liés à la pandémie du Coronavirus. … lire la suite

Les premiers ressortissants algériens bloqués en Arabie saoudite ont attiré hier soir à l’aéroport d’El-Oued. … lire la suite

Le président de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger, a annoncé dans un communiqué, la fermeture à titre préventif, du siège de l’assemblée pour une durée de 14 jours. … lire la suite

Une alerte à la canicule a été émise aujourd’hui par les services de l’Office national de météorologie sur deux wilayas, à savoir Relizane et Chlef ) où les températures peuvent atteindre ou dépasser les 44 C. … lire la suite