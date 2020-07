Annaba : Un an de prison ferme contre l’activiste Zakaria Boussaha

Le verdict est tombé aujourd’hui le 21 juillet au tribunal d’El Hadjar de la wilaya de Annaba dans le procès de Zakaria Boussaha, il vient d’être condamner à un an de prison ferme et une amende de 100 000 Da, annonce le Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD).

Pour rappel, le parquet a requis 3 ans de prison ferme et une amende de 300 000 Da contre Zakaria Boussaha, lors de son procès le 14 Juillet, au tribunal d’El Hadjar.

À noter que, Zakaria Boussaha a été arrêté le 13 Avril par des gendarmes devant lui et a été placé sous mandat de dépôt le 14 Avril, le jeune militant est accusé d’ « incitation à attroupement non armé » et « publications ayant pour but de porter atteinte à l’intérêt national ».

Rédaction d’Algérie360