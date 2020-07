Abdelmadjid Attar : « Sonatrach doit se focaliser sur ses métiers de base »

Le ministre de l’Énergie Abdelmadjid Attar a annoncé, ce dimanche, une réorganisation prochaine du fonctionnement de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach.

Intervenant sur les ondes de la chaine 3 de la Radio nationale, le ministre a annoncé une prochaine réorganisation du fonctionnement de la Compagnie nationale. Cette réorganisation interviendra « pour la focaliser sur ses métiers de base ».

Estimant que Sonatrach « fait de tout et de rien pour s’occuper de ce qui ne la regarde pas », M Attar invite la compagnie nationale « à réduire les coûts de fonctionnement et d’exploitation de son gaz et de son pétrole pour être compétitive sur le marché ».

Dans le même volet, le ministre de l’Énergie a mis l’accent sur la nécessité de réduction du nombre des postes de la Compagnie à l’étranger, ainsi que les affectations effectuées « à droite et à gauche ». Une chose qu’il a considéré « n’étant en rien indispensables ».

Par ailleurs, Abdelmadjid Attar a également indiqué que la Sonatrach doit y accroître sa présence en tant que compagnie pétrolière. Et ce, en optant pour la découverte et l’exploitation du pétrole et du gaz à l’international, à commencer, indique-t-il, par des pays en Afrique.

Concernant la situation de l’entreprise, Attar a souligné que le retard accusé en matière de production est dû aux « énormes retards en matière d’investissements, de développement et d’amélioration des techniques de production, mais également du refus d’entreprendre des travaux de récupération dans d’une cinquantaine de petits gisements ».

Ces petits gisements peuvent très rapidement, compenser la baisse de production du brut Algérien, selon lui. « Il n’est pas normal que des gisements de gaz découverts dans les années 50 et abandonnés par la firme Total, en 2014, soient laissés à l’abandon », a-t-il ajouté.

