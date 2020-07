Oran : Un quartier secoué par le meurtre odieux d’un jeune homme

Un jeune âgé de 17 ans a été mortellement poignardé, samedi dernier, par deux malfaiteurs dans le quartier de Hai El Menzah, ex-Canastel.

Selon le quotidien Le Courrier d’Algérie, le jeune B. Karim, tout juste âgé de 17 ans, a été agressé, samedi en début d’après-midi, par deux inconnues tentant de lui voler son téléphone portable. Ne voulant pas se soumettre aux menaces des deux malfaiteurs, la jeune victime a été froidement assassiné d’un coup de couteau en plein cœur. Laissant la victime baigner dans une mare de son propre sang, les deux assassins ont pris la fuite à bord d’un deux-roues.

La voisine de la victime, un médecin, a tenté de lui apporter les premiers secours nécessaires avant l’arrivée de l’ambulance, mais en vain. « Je suis médecin, j’ai tenté de le sauver en attendant l’arrivée des secours, mais vu la gravité de sa blessure il a rendu l’âme. C’est malheureux et dramatique, surtout pour sa famille, mourir comme ça à la fleur de l’âge », a-t-elle confié à la même source.

Cet incident dramatique n’est probablement pas le premier, ni le dernier malheureusement. Les habitants du quartier Canastel se plaignent de la récurrence de ces drames qui surviennent parfois en plein jour. « Nous assistons à une violence qui se manifeste en plein jour. Les malfaiteurs agissent à visage découvert et en plein jour. Probablement sous l’effet de psychotropes, ils ne reculent devant rien et font preuve d’une sauvagerie sans commune mesure. Les services de sécurité doivent assumer leur rôle de protection des biens et des personnes. Canastel n’est pas située dans une zone d’ombre ou isolée. Elle est devenue, depuis l’aménagement de la forêt en site de détente, un lieu qui réunit des familles et des sportifs de toute la wilaya » ont-ils affirmé.

Rédaction d’Algérie360.