Djamel Ould Abbès bientôt devant le juge

Le conseiller instructeur près la Cour suprême a clôturé l’instruction et a envoyé le dossier de l’affaire de l’ancien ministre de la Solidarité national Djamel Ould Abbès, devant le tribunal de Sidi M’hamed à Alger.

Le procès ne tardera, donc, pas à être ouvert auprès de ce tribunal qui a connu ces derniers jours un long défilé d’anciens hauts responsables et hommes d’affaire. Cependant « la date du procès n’est pas encore fixée », a indiqué son avocat Farouk Ksentini, rapporté hier par le quotidien l’Expression.

Selon le même avocat, « l’unique affaire dans laquelle est poursuivi Ould Abbès est liée à la période où il a été ministre de la Solidarité nationale » entre 2000 et 2003. Or, « il n’est pas impliqué dans l’affaire liée aux ventes de position sur les listes de candidatures commises par son fils et n’a pas du tout d’affaire concernant son passage au ministère de la Santé », a précisé Farouk Ksentini.

L’ancien ministre et ancien SG du FLN est poursuivi pour « conclusion des contrats de marché contraires à la législation », « abus de fonction », « falsification de documents officiels » et « dilapidation de deniers publics ».

