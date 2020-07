Coronavirus : L’OMS s’inquiète de l’accélération de l’épidémie en Afrique

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est déclarée, ce lundi 20 juillet, « préoccupée » par l' »accélération » de l’épidémie du coronavirus (Covid-19) en Afrique.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Genève (suisse), le directeur des situations d’urgence sanitaire à l’OMS, Michael Ryan, a déclaré : « Je suis très préoccupé par le fait que nous commençons à voir une accélération de la maladie en Afrique, et nous devons tous prendre cela très au sérieux et faire preuve de solidarité envers les pays concernés. »

« L’Afrique du Sud risque d’être un précurseur de ce qui va se passer dans le reste de l’Afrique », a-t-il averti, en faisant valoir que le pays avait enregistré « ses premiers cas assez tôt ».

Michael Ryan a expliqué que la maladie s’était d’abord propagée dans les régions les plus riches d’Afrique du Sud avant d’être désormais largement répandue « dans les régions les plus pauvres, les townships et les zones rurales ».

En Algérie, les contaminations sont toujours à la hausse enregistrant un nouveau record, ce lundi, avec 607 cas confirmés en 24 heures.

Redaction d’Algerie360