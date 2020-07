Coronavirus Algérie : Hausse des contaminations et des décès parmi les soignants

Le personnel médical continue à déplorer des victimes du coronavirus parmi ses rangs. Des dizaines de décès et des milliers de contaminations ont été enregistrés depuis l’apparition de l’épidémie en Algérie.

Pour Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), le coronavirus a fait une cinquantaine de victimes, et pas moins de 3000 contaminations parmi les professionnels de la santé.

« Le ministre de la Santé avait annoncé, il y a 48 heures plus de 2 600 cas de professionnels de la santé, tous corps confondus, contaminés et plus de 40 décès », a déclaré le médecin au quotidien le Soir d’Algérie.

Cependant, Dr Merabet « je pense que par rapport aux décès, on a dépassé ce chiffre qui est actuellement plus de 50 décès entre médecins, infirmiers, agents, ambulanciers des secteurs public et privé et on a un chiffre qui avoisine les 3 000 cas parmi le personnel contaminé ».

Le président du SNPSP, a évoqué comme raison de cette situation, la flambée du nombre des contaminations dans certaines de wilayas, les conditions de travail, la tension sur les moyens de protection. Mais aussi, « la fatigue physique et morale provoquée par la pression subie durant près de cinq mois maintenant ».

Pour rappel, le dernier décès en date était celui Dr Mohamed Touat, décédé hier matin, à l’hôpital de Kouba à Alger. Il a été contaminé, il y a quelques jours au sein de son cabinet médical situé aux Eucalyptus.

