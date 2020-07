Belgique : Un jeune Algérien mort suite à une violente interpellation policière

Ce lundi matin, plusieurs personnes ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux suite à la diffusion de la vidéo d’Akram, un jeune algérien de 29 ans, qui a été violemment interpellé par deux policiers. L’algérien, suite à cette altercation, a été évacué d’urgence à l’hôpital de Middelheim dans un état critique avant de succomber un peu plus tard dans la soirée.

La vidéo montre le jeune Akram, un algérien de 29 ans, résidant à Molenbeek-Saint-Jean, allongé et retenu sur le sol par deux agents de police. La légende de la vidéo indique que la police aurait étouffé l’homme. « Mon meilleur ami a assisté au drame » lit-on sur la vidéo diffusée sur Twitter.

La victime a été opéré dans l’après-midi du jour même à l’hôpital, ensuite transférée à l’unité de soins intensifs ou il a rendu l’âme un peu plus tar dans la soirée. « L’homme a été réanimé dans l’ambulance pendant vingt minutes et a été transporté à l’hôpital dans un état critique » a indiqué hier soir, Sven Lommaert, le porte-parole de la police.

Une enquête a été ouverte ce mardi matin concernant les circonstances de la mort du jeune algérien. Selon les dires de la police, les deux inspecteurs ont été appelé car l’homme s’était mis en colère à la terrasse d’un café. « Il a agressé des gens, jeté des meubles de terrasse et est tombé par terre », a attesté Lommaert. En outre, des témoins auraient déclaré à la police avoir vu l’homme mettre quelque chose dans son propre verre avant de l’ingérer. « Cela confirme l’idée qu’il était sous influence. »

Néanmoins, la police anversoise a publié un communiqué à ce propos : « Les services de police de la zone de police d’Anvers ont été appelés sur les lieux hier vers midi suite à un rapport sur les troubles survenus dans le café « Koetsier » dans la Statiestraat à Anvers. En raison des circonstances sur place, les services de police ont été contraints de menotter un homme de 29 ans. À un certain moment, l’homme a subi un malaise et les services d’urgence ont été prévenus. L’homme a été emmené dans un état critique à l’hôpital où il est mort la nuit dernière. Le ministère public d’Anvers a ordonné une enquête judiciaire sur la mort de l’homme. Les circonstances exactes de l’arrestation et de la mort font actuellement l’objet d’une enquête. Le juge d’instruction rassemble toutes les informations pour avoir une idée claire de ce qui s’est exactement passé et souhaite poursuivre son enquête en toute sérénité. »

De son côté, la mère de la victime nie solidement sur Twitter le fait que son fils Akram était drogué en diffusant une vidéo du défunt filmé le jour même. Cependant, plusieurs Hashtag de soutien et de dénonciation ont envahi les réseaux sociaux tels que #murderinAntwerp, ou encore #justiceforAkram.

