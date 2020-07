BAC et BEM 2020 : Des mesures préventives pour lutter contre le Covid-19

Le déroulement des examens du BAC et du BEM de cette année 2020 pose un réel problème aux autorités à cause de la situation épidémique du Coronavirus. Le Ministère de l’Education Nationale a mis en place une série de mesures préventives pour assurer le bon déroulement de ces épreuves.

Le ministère de l’Éducation nationale avait arrêté le 15 juin dernier les dates des examens du Bac et du BEM pour l’année scolaire 2019- 2020. Pour l’examen du BAC, la date est fixée du 13 au 17 septembre prochain. Quant à l’examen du BEM, il se déroulera du 07 au 09 septembre 2020.

A la lumière de cette décision, le Ministère de l’Education a annoncé une série de mesures préventives qui s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus en Algérie. Pour assurer la bonne application de ces mesures, le Ministère a augmenté l’effectif au niveau des centres d’examens où 9 membres ont été rajoutés : 4 au niveau du secrétariat chargés de mettre en oeuvre les mesures sanitaires mentionnées dans le protocole de santé, 4 au niveau des services de désinfection et enfin un adjoint travaillant pour le chef de chaque centre pour s’occuper de l’aspect préventif. Il a également été décidé d’accompagner chaque centre d’examen d’un médecin.

Le Ministère de l’Education Nationale a adressé une correspondance à ses services au niveau des wilayas et des régions pour entamer officiellement l’application du protocole de santé qui va exceptionnellement accompagner le déroulement des deux épreuves cette année. Pour rappel, le Ministre de l’Education, Mohamed Ouadjaout, a fait part des grandes lignes de ce protocole sans fournir de détails quant aux mesures pratiques qu’il contient.

Le Ministère de l’Education explique que ces mesures ont été mises en place pour assurer le bon déroulement des épreuves en respectant les gestes barrières pour lutter contre la propagation de la pandémie, ces mesures s’inscrivent dans l’arrêté n°69 du 21 mars dernier dont les lois énumèrent les conditions du déroulement des deux épreuves. Elles précisent les mesures qu’il faut entreprendre avant le début des épreuves, à savoir le nettoyage de toutes les salles avant l’ouverture des portes, la stérilisation des tout le matériel pédagogique mis à la disposition des candidats, la fermeture des salles non utilisées et l’utilisation de repères pour orienter le parcours des candidats dans le respect de l’éloignement social.

A cela s’ajoute la distribution et le collage des affiches du Ministère de la Santé expliquant les mesures préventives et l’application des gestes barrières pour lutter contre le Covid-19, la mise à la disposition des candidats de petites bouteilles d’eau à usage individuel et l’ajout de 4 enseignants supplémentaires par salle pour accompagner et orienter les candidats.

Le protocole de santé exige le port obligatoire du masque par tout les candidats et ce même à l’intérieur des salles des examens avec l’interdiction formelle de l’enlever excepté lors des épreuves pratiques. Il charge les agents encadreurs de mesurer la température des candidats, de mobiliser tout les accès de l’établissement dans lequel ils se trouvent pour respecter les mesures d’éloignement social et de s’assurer de la disponibilité de l’eau et du savon au niveau des centres d’examens. Le protocole il précise qu’il faut déterminer préalablement les sièges des candidats et de consacrer une salle spéciale ou les candidats pourront signer à la fin de chaque épreuve, il est recommandé que celle-ci soit en plein air en exigeant le respect de l’éloignement entre les candidats et la stérilisation des mains avant de procéder à la signature.

Dans le cas ou l’un des candidats présente des symptômes tels qu’une température supérieure à 37°, des éternuements, une toux ou autres, le protocole stipule qu’il est nécessaire de le rassurer pour ne pas perturber le déroulement de l’épreuve et de le conduire chez le médecin du centre d’examen pour effectuer l’examen médical nécessaire. Il est possible de reporter l’épreuve à un autre jour avant la fin de la période des examens, ou de donner la décision finale du médecin du centre.

