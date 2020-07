Bac et Bem 2020 : Le ministère dévoile les dates de retrait des convocations

Le ministère de l’Éducation national a dévoilé aujourd’hui 27 juillet, les dates de retrait des convocations pour le Baccalauréat et le brevet d’enseignement moyen de l’année scolaire en cours 2019-2020.

« Le ministère de l’Éducation nationale tient à informer les candidates et candidats concernés par les examens du BEM et du baccalauréat, session septembre 2020, qu’ils peuvent retirer leurs convocations via la plate-forme numérique des parents ou bien via le site internet de l’office national des examens et concours selon le planning suivant :

– Du mercredi 29 juillet au mercredi 09 septembre 2020 pour les candidats concernés par le BEM via le site : http://bem.onec.dz

– Du mercredi 5 Août 2020 au jeudi 17 septembre 2020 pour les candidats concernés par le baccalauréat via le site: hhttp://bac.onec.dz « .

Pour rappel, les épreuves du baccalauréat débuteront le 13 septembre et prendront fin le 17 du même mois. Le Bac sportif, lui, aura lieu du 20 au 30 septembre prochain, l’examen du Bac durera toute la semaine, 5 jours en tout, hormis pour les Lettres et Philosophie. Les épreuves des candidats de cette filière finiront en effet le 16 septembre. En ce qui concerne les horaires, l’examen le plus avancé commencera à 08 h 30. Celui le plus reculé par contre finira à 18 h 30.

Tandis que, pour l’examen du Brevet de l’Enseignement Moyen (BEM), les épreuves se dérouleront du lundi 7 septembre 2020 au mercredi 9 septembre de la même année. Les épreuves dureront donc trois (3) jours, les candidats à cet examen commenceront chaque jour à 8 h 30. Ils finiront à 17 h 00 le premier jour ; et à 16 h 30 les deux (2) jours restants.

Rédaction d’Algérie360