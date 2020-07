Vaccin Coronavirus : La Chine donne son accord pour des essais préliminaires chez l’homme

Un essai préliminaire du vaccin expérimental contre le virus du Covid-19 chez l’homme, conçu par la société allemande BioNTech a été approuvé par la Chine.

Selon le partenaire local de la firme allemande Shanghai Fosun Pharmaceutical, BioNTech et son partenaire Pfizer ont reçu, cette semaine, le statut « fast track » de la Food and Drug Administration américaine (FDA) visant à accélérer les démarches d’examen réglementaire de l’un des deux vaccins potentiels contre le Coronavirus.

D’après la même source, une unité de recherche lancera un essai clinique de phase 1 du BNT162b1 dès que ce dernier sera prêt et dans la mesure du possible. Les vaccins contre le Covid-19 conçu à l’aide de la technologie ARNm de BioNTech seront développés et commercialisés en exclusivité par la corporation pharmaceutique en Chine continentale, Hong Kong, Macao, et à Taïwan.

A noter que ce vaccin fait partie des 23 autres cures qui sont testés sur des humains. La course au sein de l’industrie pharmaceutique afin d’éradiquer la pandémie est lancée alors que le virus a enregistré un record de plus de 13 millions de victimes à travers le monde, et en a tué plus d’un demi-million.

Rédaction d’Algérie360.