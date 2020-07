Reconstitution 3D de la cité romaine de Timgad

Des photos d’une restitution en 3 dimensions de l’antique ville de Timgad circulent sur les réseaux sociaux depuis quelque temps, il s’agit du travail d’architectes italiens ayant restitué ce site archéologique romain.

Le site archéologique de l’antique Timgad est l’un des nombreux témoins du passage de l’empire romain dans le nord de l’Afrique. Situé à 21 km de Lambèse (actuelle Batna), le site de Timgad surplombe une plaine étroite dans les Aurès.

Timgad, surnommée la « Pompéi de l’Afrique du Nord« , fut fondée par l’empereur romain Trajan en l’an 100, la cité a le statut de colonie romaine de déduction en Afrique. A l’époque, ses habitants avaient tous la citoyenneté romaine.

Le nom de cette colonie était Marciana Traiana Thamugadi : Marciana Traiana en l’honneur de l’empereur et de sa sœur Marciana et Thamugadi en référence au nom berbère du lieu où la ville a été édifiée et qui signifie le « sommet ».

Sur le plan urbanistique, la ville épouse un plan en damier, comme la majorité des villes romaines, avec un forum en son centre, des temples, des thermes, un théâtre …

En 1982, l’UNESCO a classé le site archéologique de Timgad comme patrimoine mondial de l’humanité pour la grande valeur historique et culturel qu’il présente. Heureusement, Timgad est toujours en bonne état de conservation, en comparaison à d’autres sites qui remontent à l’antiquité aussi et qui tombent en ruines tout en restant très peu explorés.

Des architectes italiens ont réalisé la restitution 3D de ce que pouvait être la cité romaine de Timgad, cette restitution est une première pour ce site archéologique. Les images communiquées par Trasancos 3D, l’infographe en charge de cette restitution, nous plongent dans le passé glorieux de Timgad et nous permettent de mieux visualiser la ville telle qu’elle aurait pu être.

Cette initiative est un parfait exemple de la mise en valeur du patrimoine et de sa valorisation, les nouvelles technologies permettent de réaliser des restitutions 3D et même d’effectuer des visites virtuelles, ces nouvelles perspectives promettent de révolutionner les techniques d’archivage, de réhabilitation et de sauvegarde du patrimoine.

Un projet similaire est sur le point de voir le jour en Algérie, il s’agit de la restitution 3D du Mausolée Royal de la Maurétanie « Tombeau de la Chrétienne » à Tipaza, un édifice dont la construction remonte à près de 2000 ans, sous le roi Juba II qui voulait honorer la mémoire de son épouse la reine Cléopâtre Séléné, mais aussi de l’ensemble des ruines romaines de Tipaza, et cela grâce au travail de Nasreddine Laayeb, fondateur de la société El-Israa, comme rapporté par le quotidien Liberté.

Rédaction d’Algérie 360.