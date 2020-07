Quand les employés de Tahkout apportent leur soutien à leur Patron

Après la condamnation de Mahieddine Tahkout et des membres de sa famille dans le procès lié à la corruption, les employés du groupe Tahkout ont dénoncé, dans un communiqué commun, le verdict du tribunal Sidi Mhamed, et ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’avenir de leurs emplois

Les employés du groupe ont d’abord dénoncé le déroulement du procès Tahkout. « En suivant de près le déroulement du procès des Tahkout, nous, employés des entreprises du groupe Tahkout, avons cru jusqu’à la fin que la justice de notre pays allait rendre un verdict juste et équitable en libérant les membres de la famille Tahkout », lit-on dans le communiqué.

L’ensemble des employés des entreprises du Groupe ont également dénoncé le verdict prononcé à l’encontre de leur patron. « Le verdict du Tribunal de première instance est tombé comme un véritable coup de massue, en infligeant de lourdes peines aux bâtisseurs de ce groupe ».

Selon eux, il ne s’agit pas seulement de la famille Tahkout, mais « c’est plus de 15 000 familles qui se retrouvent dans le désarroi et l’inquiétude ». « Plus de 15.000 employés des entreprises du Groupe Tahkout qui sont dans le désarroi face à un scénario qui risque de nous mener carrément à la perte de notre outil de travail et de nos emplois », ajoute le communiqué.

Les employés ont réclamé « la libération de la famille Tahkout et par la même occasion le maintien de notre activité et la sauvegarde de notre outil de travail ».

Rappelons que le tribunal Sidi M’hamed à Alger a condamné mercredi 15 juillet l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout à une peine de 16 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars. Le tribunal a également condamné 53 entreprises, appartenant aux membres de la famille du principal mis en cause, Mahieddine Tahkout.

Rédaction d’Algerie360