Coronavirus Boumerdès : la DSP lance un appel aux médecins privés et retraités

Face à la recrudescence des cas de contamination au coronavirus parmi les personnels soignants, la Direction de la Santé de la wilaya de Boumerdès a lancé un appel aux professionnels de la santé du secteur privé et aux retraités afin de venir en aide aux équipes exerçant au niveau des trois hôpitaux de la wilaya.

L’appel de le DSP de Boumerdès a été lancé il y a trois jours. « Nous avons appelé des dizaines d’infirmiers et de médecins par téléphone. Nous leur avons expliqué qu’ils seront payés en conséquence. Malgré cela, rares sont ceux qui ont répondu favorablement à notre appel », a déclaré un cadre de la DSP à notre confrère El Watan.

L’Établissement hospitalier de Thénia a enregistré pas moins d’une trentaine de cas positifs à la Covid-19, entre médecins spécialistes, généralistes, infirmiers et administrateurs, selon des médecins rapportés par le même journal.

« Certains blocs administratifs ont été fermés il y a trois jours pour protéger le peu d’effectif qui reste. On a trois services Covid-19 d’une capacité d’une centaine de lits et qui fonctionnent avec un personnel très réduit », indique un médecin au services d’urgence. Selon lui, « les malades affluent jour et nuit et, parfois, nous ne trouvons même pas de lits vides pour prendre en charge les cas graves. Nous sommes exténués ».

À Bordj Menaïel, l’EPH est au bout de ses capacités d’accueil. « Nous enregistrons une moyenne de 12 admissions par jour. Cela fait deux semaines qu’on est au bout de nos capacités d’accueil », indique un médecin. Ajoutant que » Les malades ne présentant pas de complications sont renvoyés chez eux ». Concernant les retards dans les analyses PCR, le même médecin souligne que « le dépistage se fait par scanner, car parfois on attend 5 à 6 jours pour recevoir les résultats des tests PCR ».

