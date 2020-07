Coronavirus Béjaïa : Les services Covid-19 complètement saturés

La wilaya de Béjaïa fait face à une flambée du Covid-19 depuis plusieurs semaines, ce qui a engendré une saturation au niveau des services dédiés à la prise en charge des patients atteints du Covid-19 dans les hôpitaux de la wilaya.

En effet, le surveillant médical, Hafid Boudraham du Chu de Béjaïa a déclaré au quotidien Francophone ‘Liberté » que les services d’hospitalisation des malades atteints du Covid-19 aux hôpitaux Khelil-Amrane et Frantz-Fanon relevant du CHU de Béjaïa sont carrément saturés en raison de la recrudescence inquiétante de la pandémie sur le sol de la wilaya, afin d’appuyer ses propos, le même responsable a révélé : » Avant-hier, l’EHP d’Aokas nous a sollicités pour l’hospitalisation de trois nouveaux malades. Nous n’avons pas pu les admettre faute de places”.

Les quatre services relevant Khelil-Amrane (3) et de Frantz-Fanon (1) sont actuellement saturés, » Nous avons 72 malades du Covid-19 hospitalisés et 16 autres en réanimation au CHU Khelil-Amrane. 51 autres sont hospitalisés à Frantz-Fanon; Depuis le déconfinement et la flambée de l’épidémie dans la région, nous recevons au CHU Khelil-Amrane une moyenne de 20 malades par jour, les deux structures sont nettement saturées. » a ajouté le surveillant médical.

Par conséquent, le même responsable a affirmé que le patient atteint du COVID-19 est hospitalisé seulement pour une semaine au lieu de 14 jours avant de les libérer pour suivre leur traitement en quarantaine à la maison, cependant il a invité la population a plus de vigilance et à prendre au sérieux cette maladie qui ne cesse de se propager rapidement emportant avec elle plusieurs victimes, rappelant toutefois que le personnel de santé est au bord de l’épuisement, et seul la discipline et respect rigoureux des mesures préventives parviendra a freiné cette pandémie dangereuse.

Rédaction d’Algérie360