Coronavirus Algérie : plusieurs contaminations à la prison d’El Harrach

La prison d’El Harrach à Alger, semble être touchée par la propagation de l’épidémie du coronavirus. Deux décès et plusieurs contaminations a été enregistrés au sein même de la prison.

Le dernier décès en date enregistré à la prison d’El Harrach est l’ancien ministre des Technologies de l’information et de la communication Moussa Benhamadi. Il est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, au CHU Mustapha Pacha. Le premier décès du coronavirus à la prison était le médecin et ancien trésorier de l’association Paix et solidarité Ali Lakhdari, placé en détention provisoire à l’été 2019, dans le cadre de l’affaire relative au détournement des fonds de la solidarité nationale.

De nombreuses mesures sanitaires ont été prises à la prison d’El Harrach où « quelques gardiens et des détenus avaient été dépistés positifs et donc confinés jusqu’à leur guérison », a rapporté ce dimanche le quotidien El Watan.

Ces derniers jours, plusieurs autres cas ont été signalés parmi des personnalités incarcéré au sein même de la prison. Il s’agit des anciens ministres Ahmed Ouyahia, Amara Benyounès, Abdelmalek Sellal et Youcef Yousfi, Abdelkader Ouali, de l’ex-patron de la SIH (Société d’investissement hôtelier) Hamid Melzi, de l’ex-DG de l’Onou (Office national des œuvres universitaires) Abdelhak Boudrâa. Tous ces anciens hauts responsables suivent des soins et, répondent bien au protocole de soins, précise la même source.

D’autres cas confirmés parmi d’autres personnalités sont confinés à la prison, vu que leurs états de santé ne se sont pas dégradé. Il s’agit de l’ex-directeur général de l’ES Sétif, Fahd Halfaya, et du général à la retraite Ali Ghediri, qui a décidé de mettre fin à la grève de la faim qu’il a entamé, il y a quelques jours.

Par ailleurs, une réunion urgente a été tenue, jeudi dernier, entre le bureau du conseil de l’Ordre des avocats d’Alger, le procureur général et le président de la cour. Cette réunion a eu lieu afin de discuter les mesures à prendre afin de limiter la propagation de la pandémie.

Rédaction d’Algerie360