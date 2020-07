Alger dans le top 5 des villes les plus sûres d’Afrique

La capitale algérienne occupe la 5e place des villes les plus sécurisées en Afrique au premier semestre de l’année 2020.

Dans un classement établi par le site de statistiques Numbeo, Alger fait partie du top 5 des villes les plus sûres du continent africain. devancée par le Caire en Egypte, Addis-Abeba en Etiopie, Tunis en Tunisie, et Alexandrie en Egypte, la capitale de l’Algérie se situe fièrement à la 5e place du classement Africain, et à la 275e au classement mondial. Ce classement regroupe 18 pays africains, et 396 villes au total de différents continents.

A l’échelle mondiale, c’est la ville de Doha, capitale du Qatar qui occupe la tête du classement. Suivie d’Abou Dhabi, capitale les Émirats arabes unis, Taipei (Taïwan), Québec City (Canada), et Zurich (Suisse).

Rédaction d’Algérie360.