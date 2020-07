Naâma : Le dernier SOS d’une cancéreuse avant sa mort

Une patiente a lancé un cri de détresse concernant le manque d’établissements de santé dans la région d’Aïn-Séfra, avant de rendre l’âme, mardi dernier, suite à des complications liées à son cancer.

En effet, Rachida, une patiente âgée de 43 ans diagnostiquée peu avant sa mort, avait dénoncé la souffrance qu’elle endurait, en plus de sa maladie, causée par les longs trajets qu’elle devait parcourir vers Méchria afin de bénéficier de sa séance de traitement.

« Je ne vous pardonnerai jamais, c’est inacceptable de nous laisser mourir comme ça dans une souffrance inhumaine », s’est adressée une dernière fois, à travers une vidéo, la défunte, qui devait parcourir 150 km, aller retour, aux responsables du secteur de la santé.

les malades de la région sont contraint de se déplacer vers la daïra de la wilaya de Naâma où se trouve une spécialiste en oncologie. Malgré les grèves et sit-in des blouses blanches à travers les EPH, les EPSP, et les centres de santé des communes, le DSP de la wilaya de Naâma continue de promettre trois oncologues transférés des CHU du nord vers l’EPH d’Aïn-Séfrra, tandis que les Séfraouis continuent d’enterrer de plus en plus de morts.

Rédaction d’Algérie360.