EPH Boufarik : « Les résultats du dépistage Covid-19 arrivent au bout de 8 à 9 jours » (Dr Yousfi)

Depuis le début de la pandémie du Coronavirus, le test PCR pose un grand problème aux autorités sanitaires, malgré l’ouverture de plusieurs centres de diagnostic à travers le pays, l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) et ses annexes restent saturés par le nombre de prélèvements parvenus des 48 wilayas.

En effet, depuis le début de la crise du Covid-19, une trentaine de centres de diagnostic ont ouvert leurs portes dans les 48 wilayas, seulement le secteur de la santé rencontre beaucoup de difficultés dans la lutte contre le Coronavirus particulièrement avec la hausse des contaminations que connait le pays ces derniers jours.

Les spécialistes de la santé affirment qu’identifier le virus est un « casse-tête », le test PCR est le seul moyen d’affirmer ou d’infirmer la contamination avec certitude. Face à la surcharge des hôpitaux, certains établissements avaient adopté le diagnostic par le scanner mais le Ministère de la Santé avait communiqué des notes stipulant que le test PCR est le seul moyen fiable pour diagnostiquer le Covid-19.

D’un autre coté, l’IPA et ses annexes continuent de réceptionner un nombre de plus en plus important de prélèvements, acheminés des 48 wilayas du pays. Selon les sources du journal El Watan : « L’institut enregistre plusieurs milliers de tests en instance dont la majorité relève de cas asymptomatiques« .

« Nous travaillons H-24, même les week-ends pour faire passer les cas les plus urgents et notamment les cas en réanimation, mais il nous est impossible de tout faire », rapporte le même journal.

Ainsi, face à cette surcharge, les résultats des tests prennent beaucoup de temps pour parvenir aux établissements, le Docteur Yousfi Mohamed, Chef de Service d’Infectiologie à l’EPH de Boufarik, s’est exprimé sur le sujet :

« Malgré tous les efforts déployés et la décentralisation, l’Institut Pasteur est submergé par des prélèvements des établissements de santé de toutes les wilayas censés avoir leur PCR ; à cela s’ajoutent les prélèvements des cas asymptomatiques dans le cadre des études épidémiologiques. Ce sont ceux-là qui viennent submerger l’IPA en pénalisant sérieusement les cas symptomatiques en attente des résultats dans les hôpitaux. Actuellement, nous avons 150 tests en instance au niveau de l’IPA dont des PCR de contrôle », lit-on sur El Watan.

« Une grave transgression de l’instruction ministérielle qui limite la PCR aux cas symptomatiques. D’ailleurs, les chiffres annoncés quotidiennement sont biaisés d’une wilaya à une autre à cause de la non-application de cette instruction. Nous n’avons pas les moyens nécessaires pour dépister les cas asymptomatiques », a-t-il rajouté.

Rédaction d’Algérie 360.