Coronavirus : Le monde enregistre un nouveau record de contaminations

Cela fait des mois que la pandémie du Coronavirus frappe le monde, certains pays ont pu gérer leurs taux de contaminations tandis que d’autres continuent d’enregistrer des records faramineux, en particulier les Etats Unis, le Brésil, l’Inde, l’Iran…

En effet, le Covid-19 continue de plonger le monde dans une crise sanitaire sans précédant, les statistiques communiquées des contaminations et des décès montrent des chiffres hallucinants de par le monde.

Rien qu’aux Etats Unis d’Amérique, les contaminations par le Coronavirus ont dépassé les 3.5 millions de cas, et les décès ont atteint un total de 137 864 morts, comme rapporté par le bilan d’hier, vendredi 17 juillet.

De leur coté les pays de l’Amérique Latine enregistrent également des contaminations considérables, le Brésil compte à lui seul plus de 2 millions de contaminations et de 77 851 décès.

En Orient, le Chef de l’Etat Iranien, Hassan Rohani, a déclaré aujourd’hui que les bilans du Ministère de la Santé de son pays indiquent qu’environ 25 millions de citoyens ont été contaminés par le Coronavirus dont 14000 décès et 200 000 hospitalisations. Pour précision, il a rajouté que ces chiffres ont été recensés lors des 150 derniers jours, comme rapporté par El Bilad.

En Europe, la France s’inquiète quant à un éventuel nouveau rebondissement de la crise, après avoir enregistré dans son bilan d’hier 836 nouvelles contaminations contre 534 recensées jeudi dernier.

Malheureusement, face aux mesures préventives des gouvernements et des mises en garde des spécialistes de la santé, les citoyens continuent de prendre la situation à la légère et ne respectent pas les gestes barrières pour lutter contre le Covid-19 qui a fait plus de 14 millions de contaminations et de 600 000 décès dans le monde, comme rapporté par le rapport en direct de l’évolution du Coronavirus dans le monde.

Rien que ces dernières 100 heures, le monde aurait cumulé plus d’un million de contaminations, lit-on sur El Bilad.

Rédaction d’Algérie 360.