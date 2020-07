Rapatriement des algériens bloqués en Turquie : La nouvelle annonce de l’ambassade

Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a ordonné, hier, de nouvelles mesures de rapatriement des algériens bloqués à l’étranger. Aujourd’hui, l’ambassade de l’Algérie à Ankara a publié un communiqué de ces nouvelles mesures.

En effet, dans le cadre des nouvelles mesures de rapatriement ordonnées hier par le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, l’ambassade de l’Algérie à Ankara a posté, aujourd’hui 17 juillet, un nouveau communiqué sur sa page Facebook officielle rapportant ces nouvelles mesures pour les algériens bloqués en Turquie suite à la pandémie du Coronavirus.

Le communiqué appelle les algériens bloqués en Turquie à s’inscrire sur la plate-forme destinée à l’organisation du rapatriement, les personnes concernées sont celles qui ne se sont pas inscrites sur cette plate-forme avant le 23 avril dernier.

Ainsi, l’ambassade les incite à aller s’enregistrer afin de dresser une liste supplémentaire de noms et de les programmer lors des prochains vols de rapatriement.

Selon la même source, les citoyens algériens concernés sont invités à communiquer leurs noms et des photos/copies de leurs passeports aux services de l’ambassade via E-mail ou Facebook, et ce dans les plus brefs délais.

Rédaction d’Algérie 360.