Mila à nouveau secouée

Le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a enregistré une autre secousse aujourd’hui au niveau de la wilaya de Mila.

En effet, le CRAAG a enregistré une autre secousse au niveau de la wilaya de Mila aujourd’hui, vendredi 17 juillet, à 13h48.

Cette fois la secousse est de magnitude 3.4 degrés sur l’échelle de Richter, son épicentre est localisé à 7km au sud-est de Sidi Merouane.

Pour rappel, Mila a enregistré depuis ce matin une série de secousses répliques, dont celle de 09h12 de magnitude 4.5 degrés sur l’échelle de Richter, localisée à 1km de Sidi Merouane.

Ces secousses ont engendré quelques dégâts matériels, notamment la fissuration de certaines bâtisses et l’effondrement de rochers au niveau de la route. Les Services de la Protection Civiles se sont déplorés pour rassurer les citoyens et recenser les dégâts et leur degré de gravité.

Rédaction d’Algérie 360.