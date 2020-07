Les pièces de monnaie, les billets et les emballages : Les nids du Coronavirus 

Depuis la réouverture des commerces et la levée partiel du confinement, les citoyens respectent de moins en mois les consignes et les mesures préventives des autorités sanitaires. La conséquence de cette inconscience est la hausse des contaminations pour atteindre des records jamais enregistrés jusque là en Algérie.

En effet, les contaminations sont en augmentation ces derniers jours, cela revient au non-respect des mesures sanitaires imposées, particulièrement avec la réouvertures des commerces.

Actuellement, la majorité des commerces sont autorisés à exercer, y compris les centres commerciaux, cependant, les autorités sanitaires et le Comité Scientifique chargé de la lutte et du suivi du Coronavirus en Algérie ont dressé une liste de conditions et de mesures préventives à respecter. Il s’agit entre autres de restreindre l’accès aux magasins à quelques clients à la fois, voir à un seul client quant la surface est petite, dans certains cas il est recommandé de bloquer l’accès au magasin en installant un comptoir à l’entrée. Il est également question d’exiger le port du masque à l’entrée et de prendre le soin de désinfecter les billets de banques et les pièces de monnaies à l’eau de javel.

Selon Le Soir d’Algérie, une étude a révélé que le Covid-19 peut survivre sur le cuivre jusqu’à 4 heures, cette même étude estime que le virus peut survivre 24 heures sur le carton, et deux ou trois jours sur le plastique et l’acier inoxydable. Ainsi, les pièces de monnaies, faites de cuivre, et les différents emballages sont de réels « nids de Coronavirus » susceptibles de le « transporter » d’une personne à une autre, un grand risque que beaucoup de citoyens et de commerçants négligent.

Pourtant ont peut éviter ce risque de contamination avec de simples mesures préventives, notamment en désinfectant les emballages des différents produits ainsi que les pièces de monnaies et les billets de banques. Pour les plus flemmards, il est recommandé de laisser les produits en quarantaine le temps que l’éventuel virus qui s’y trouve disparaisse.

« Je ne laisse personne entrer dans la boulangerie. J’ai dû pousser le comptoir jusqu’à la porte du magasin pour bloquer l’accès, sur lequel les clients sont servis. Je désinfecte la monnaie que j’utilise la veille. Les pièces de monnaie reçues par les clients sont automatiquement plongées dans un récipient plein d’eau de Javel, alors que les billets sont mis dans un sac plastique à l’écart, avant qu’ils ne soient désinfectés plus tard« , explique Mme Salima, boulangère à Alger, à Le Soir d’Algérie.

« Je laisse tous les produits achetés à l’écart, dans un coin à l’entrée de l’appartement pendant quatre jours. Je ne récupère que les fruits et légumes pour les désinfecter avec de l’eau Javel avant de les rincer à l’eau. Je les essuie, puis je les mets dans des bacs disposés à l’air libre, jamais au frigo, car les températures basses préservent le virus« , rajoute encore Mme Djawida, femme au foyer, au même journal.

Malheureusement, la majorité des commerçants et des citoyens ont baissé leur garde quant à ses gestes barrières de première importance. La vie semble reprendre son courant habituel, seulement, le virus est encore présent et fait de plus en plus de contaminations chaque jour.

Rédaction d’Algérie 360.