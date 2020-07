Coronavirus : Les déclarations de Didier Raoult à l’Assemblée Nationale

Le Directeur de l’IHU Méditerranée Infection à Marseille, Didier Raoult, a été convoqué, mercredi dernier, par la commission d’enquête sur le Coronavirus pour prendre part de l’Assemblée Nationale.

Le microbiologiste est intervenu pendant plus de 3 heures de temps, il a évoqué plusieurs points, entre autres, la gestion de la crise par les autorités françaises.

Dans un premier lieu, Didier Raoult a critiqué la stratégie de dépistage mise en place par les autorités françaises qu’il qualifie « d’archaïque ».

« Je ne suis pas d’accord avec la décision qui a été prise de ne pas généraliser les tests PCR dès le début du mois de mars. C’est un examen extrêmement simple. C’était indispensable de le faire, parce qu’on ne connaissait pas la maladie. Je ne suis pas d’accord que l’on ne pouvait pas faire les tests, on pouvait les faire« , a-t-il déclaré.

Selon lui, le test PCR est « un examen simple et banal » qui peut se faire même en laboratoires privés. Il reproche au gouvernement de « ne pas avoir dit la vérité » sur le sujet, il explique que « C’était indispensable de le faire… A partir du moment où le test n’était pas fait, on ne pouvait pas étudier la maladie… On s’est privé d’une phase d’observation en se privant du diagnostic… Quand on a eu le premier cas positif, en huit heures on avait le génome entier ».

Par la suite, le microbiologiste, Didier Raoult a traité la question du confinement, pour lui les études menées à ce sujet sont contradictoires : « La décision du confinement comme celle des masques dans la rue ne reposent pas sur des données scientifiques établies, claires et démontrables. Cela ne sera jamais démontré« .

Il a abordé la »deuxième vague », en refusant d’employer cette expression qu’il qualifie de « fantasme journalistique » : « S’il y a une épidémie de coronavirus actuellement en Nouvelle-Zélande qui débute, on peut se dire : mon Dieu, il est bien possible que nous en reprenions et qu’elle devienne saisonnière l’année prochaine pendant la saison froide« , a-t-il expliqué en sous-entendant que la pandémie du Coronavirus pourrait revenir l’hiver prochain en France à un niveau plus important.

A la fin, Didier Raoult revient, encore une fois, sur les accusations de « conflits d’intérêts » qu’il avait déjà formulées à l’égard des autres médecins : « Quand j’ai parlé pour la première fois de la chloroquine, j’ai été menacé à plusieurs reprises par celui qui a reçu le plus d’argent de Gilead depuis 6 ans » , a-t-il souligné sans fournir plus de précisions.

Rédaction d’Algérie 360.