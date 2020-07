Ministère de la Communication : Issad Rebrab reçu par Ammar Belhimer

Le Patron du groupe Cevital, Issad Rabrab a eté reçu aujourd’hui le 16 juillet, par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.

Selon le communiqué du ministère, les deux parties ont évoqué les voies et moyens de relancer l’économie nationale en élaborant un plan du gouvernement visant à encourager les entreprises économiques et à satisfaire les besoins du marché national en encourageant les exportations tout en réduisant les importations dans la conjoncture que traverse le pays.

A cette occasion, les deux parties ont également évoqué » la situation des hommes d’affaires en Algérie et les mécanismes de leur contribution au renforcement de la situation économique et sociale », li-t-on dans le communiqué.

En outre, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer à également reçu, le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdellah Ghlamallah, au d’une rencontre qui s’est porté sur les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre le ministère de la Communication et le HCI, notamment en ce qui a trait au volet médiatique, sur la base du référent religieux national et de ses constantes.

Rédaction d’Algérie360