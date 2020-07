Le cri de colère des familles sans abri de Chlef

Des sans abri dans la wilaya de Chlef se sont exprimés sur leur situation suite à la visite du ministre de l’Habitation, de l’Urbanisme et de la Ville.

Cette visite a soulevé bon nombre d’indignations et de réprobations chez les sans-abri qui n’ont pas rencontré le ministre afin de lui soumettre leurs réclamations et dénoncer les conditions dans lesquelles ces derniers peinent à survivre. «Quand un ministre se déplace, on ne lui montre que tout ce qui va bien et on lui cache la misère qu’affrontent nombre de citoyens au quotidien », ont déclaré ces sans-abri.

« Sa visite s’est limitée à inspecter des chantiers çà et là, une visite classique, à l’abri des situations qui fâchent et que les responsables locaux cachent » se sont indignés les citoyens vivants dans des taudis et des bidonvilles situés à la périphérie des villes comme Boukadir, Oued Sly, ou encore Ouled Fares.

«Nous voulions demander au ministre pourquoi les responsables locaux continuent d’ignorer nos demandes, pourtant étayées par des dossiers en bonne et due forme et ce, depuis des années. Nous voulions entendre de vive voix les motifs de ces rejets, parce que ces responsables locaux se sont enfermés dans leurs bureaux et leur mutisme », ont confié des familles entières vivant dans la rue.

Rédaction d’Algérie360.