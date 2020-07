Djerad ordonne le rapatriement des algériens bloqués à l’étranger

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit, ce jeudi 16 juillet, les ministres concernés à l’effet de procéder au rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l’étranger.

« Dans le cadre de la poursuite de l’opération du rapatriement des citoyens bloqués à l’étranger , Monsieur Abdelaziz DJERAD a instruit le Ministre des Affaires Etrangère, le Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire et le Ministre des Travaux Publics et des Transports de mobiliser la flotte aérienne et maritime en vue de mobiliser la flotte aérienne et maritime dans les prochains jours ainsi que les établissements hôteliers devant servir dans ce cadre pour la période de quatorzaine sanitaire préventive applicable aux personnes rapatriées », indique un communiqué des service du premier ministre.

« Cette opération qui sera engagée dès la semaine prochaine, privilégiera en premier lieu les familles bloquées ainsi que les personnes ayant effectué les déplacements pour des soins et nos étudiants à l’étranger », a ajouté la même source, précisant que « les citoyens inscrits pour le rapatriement seront avisés et contactés par les postes diplomatiques et consulaires par e-mail et par SMS »

Redaction d’Algerie360