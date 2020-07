Les Algériens bloqués à l’étranger lancent un nouvel appel de détresse

Depuis la restriction des frontières terrestres, aériennes, et maritimes survenue le 17 mars dernier suite à la propagation de la pandémie du Covid-19, des milliers d’algériens sont restés bloqués à l’étranger aux quatre coins du monde.

En effet, le calvaire de nos compatriotes a débuté le 17 mars lors de l’annonce de la fermeture et des liaisons entre les pays afin de freiner le virus Covid-19 qui cause des milliers de décès à travers le monde entier. Ainsi, des algériens se sont retrouvé bloqué loin de leur pays et attendent impatiemment des nouvelles sur leur rapatriement vers leurs terres.

Toutefois, dans un énième appel à l’aide, les ressortissants algériens ont, rappelons-le, adressé une lettre ouverte adressée au chef de l’Etat qui a été signée par plus de 600 personnes bloquées loin de leur pays. Dans cette lettre, ils décrivaient l’état lamentable dans lequel ils se retrouvent quatre mois après la mise en place des restrictions et blâmes les responsables de ne rien entreprendre afin d’assurer leur rapatriement vers l’Algérie comme le font la plupart des pays pour leurs citoyens.

Néanmoins, dans l’optique de mettre en lumière la souffrance de ces ressortissants, le Hashtag #Deprived_of_return (privé de retour) a été lancé par des algériens sur les réseaux sociaux visant à faire réagir les responsables et accélérer le processus de rapatriement de nos compatriotes.

Rédaction d’Algérie360.