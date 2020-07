Coronavirus : L’Allemagne renforce ses mesures de confinement

L’Allemagne a prévu un confinement renforcé au niveau local suite au risque d’une deuxième vague de contamination de la pandémie du Covid-19.

Selon un projet d’accord entre le gouvernement et les Etats régionaux finalisé ce jeudi, l’instauration d’interdictions de sortie au niveau de zones géographiques limitées pour les habitants reconfinés suite à l’apparition d’un foyer du virus. « Des restrictions de la mobilité non nécessaire dans ces zones particulièrement touchées seront appliquées dans le sens des entrées et des sorties des zones concernées afin de limiter la propagation du virus », lit-on dans le texte des ministres de la Santé fédéral et régionaux.

Helge Braun, le chef de la chancellerie a cependant précisé que l’armée allemande serait sollicitée lors des confinements locaux qui seront mis en place « plus vite, sur un espace plus restreint, et plus précisément ». Cela permettra, d’après ses dires, de restreindre ces confinements à une durée de quelques jours seulement.

L’Allemagne reste néanmoins perplexe concernant une seconde vague de virus qui pourrait notamment apparaître suite aux retours de vacances des allemands.

Rédaction d’Algérie360.