Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 15 juillet 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 527 nouvelles contaminations au Covid-19 et 12 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 20770, celui des décès à 1040 , alors que le total des patients guéris passe à 14792.

Voici les principaux événements de journée du mercredi 15 juillet 2020 :

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), Dr Djamel Fourar, a apporté des explications concernant les records de contaminations enregistrés ce derniers jours en Algérie. … lire la suite

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a révélé, ce mercredi 15 juillet, que les jeunes peuvent désormais former des coopératives pour explorer l’Or dans le sud. … lire la suite

Depuis plusieurs semaines, les contaminations au coronavirus (Covid-19) ne cessent d’augmenter en Algérie, atteignant, ce mercredi 15 juillet, un nouveau record de 554 nouveaux cas en 24 heures. … lire la suite

Placée hier, mardi 14 juillet, sous mandat de dépôt, la chanteuse de rai « Siham Japonia » risque jusqu’à cinq ans de prison ferme. … lire la suite

L’Algérie a enregistré, ce mercredi, un nouveau record au bilan quotidien de contaminations au Coronavirus (Covid-19). … lire la suite

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, ce mercredi 15 juillet, réunion du Gouvernement par visioconférence durant laquelle plusieurs décisions ont été prises. … lire la suite

Les souscripteurs à la formule LPP (logement promotionnel public) de plusieurs sites à travers le pays, sont appelés à se rapprocher de ses services commerciaux pour verser la dernière tranche du prix de leurs logements … lire la suite

Plusieurs sites de planification et de simplification de l’immigration vers le Canada ont fait l’objet de rapports et de signalement pour cause de comportement frauduleux. … lire la suite

La réception des demandeurs de visas pour la France sera suspendue jusqu’à nouvel ordre dans les centres TLS Contact d’Oran et d’Annaba. … lire la suite

Le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde 2022 prévue au Qatar a été dévoilé aujourd’hui mercredi, par la FIFA. … lire la suite

Une étude a démontré que les anticorps développés par les patients guérit du virus Covid-19 se détérioraient au bout de quelques mois. … lire la suite

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont enregistré une forte hausse en seulement un mois, selon les chiffres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) publiées dans son dernier rapport mensuel. … lire la suite

le personnel médical du service d’hépato-gastro-entérologie du CHU Issad-Hassani du centre hospitalier universitaire Issad Hassani de Beni Messous entame une grève ouverte à partir du demain jeudi 16 juillet, le service sera donc en arrêt, rapporte le quotidien Francophone « Liberté ». … lire la suite

La compagnie aérienne Emirates a publié une liste des pays dont les ressortissants doivent présenter un test PCR négatif au Covid-19 afin d’accéder à Dubaï. … lire la suite

Le président du Forum des chefs d’entreprise FCE Sami Agli a appelé, ce mercredi, à une réforme du système bancaire, dans le but d’absorber les liquidités circulant dans le marché noir. … lire la suite

Une secousse tellurique d’une magnitude de 3,9 sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée aujourd’hui, le 15 juillet à 13h45 (heure locale) dans la wilaya de Béjaïa, indique le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique (CRAAG) dans un communiqué. … lire la suite

Un homme âgé de 38 ans a perdu la vie suite à une piqûre de scorpion à El-Abiodh-Sidi-Cheikh. … lire la suite

Le wali de Guelma Kamel Abla a ordonné la fermeture ses marchés de bétail sur son territoire pour endiguer la propagation de l’épidémie de coronavirus dont la flambée touche l’Algérie depuis fin juin. … lire la suite

Un dangereux baron de la drogue dénommé « Dada » a été neutralisé par les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de Daïra de Ben-M’Hidi dans la wilaya d’El-Tarf. … lire la suite

L’affrontement stratégique et médiatique se poursuit et les conflits ont éclaté entre le groupe qatari et l’Arabie saoudite. Le royaume saoudien ne proposera plus la chaîne sportive à ses téléspectateurs, et Bein sport a vite riposté. … lire la suite

Beaucoup de bruits ont courus ces derniers jours concernant l’état de santé des deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Leurs avocats ont confirmé leur hospitalisation au pavillon carcéral de l’hôpital Mustapha Pacha à Alger, depuis samedi dernier. … lire la suite

Air Algérie a apporté des précisions concernant les chiffres du document publié par l’Afraa (Africain Airlines Association). … lire la suite

La Cour d’Oran a publié aujourd’hui, mercredi, un communiqué par lequel elle a dévoilé les détails de l’arrestation de la chanteuse « Siham Japonia », ainsi que les chefs d’inculpation , après la « vidéo » qu’elle a photographiée à l’hôpital d’Oran à travers laquelle elle s’est déchaînée contre l’absence de personnel. … lire la suite

Le tribunal Sidi M’hamed a rendu ce mercredi le verdict, dans le procès de l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout, concernant les deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. … lire la suite

L’Algérie figure toujours dans la liste des « pays sûrs » dont l’accès est autorisé au sein de l’Union européenne. … lire la suite

Le dernier délai d’acquisition de la vignette automobile 2020 est pour aujourd’hui a indiqué la Direction Générale des Impôts (DGI). … lire la suite

Le tribunal Sidi M’hamed à Alger a rendu ce mercredi matin son verdict dans le procès de l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout. Plusieurs anciens ministres et autres hauts responsables, dont Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal sont impliqués dans l’affaire. … lire la suite

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, affecteront à partir de ce mercredi après-midi plusieurs wilayas du pays, indique le Centre national de météorologie dans un Bulletin météo spécial (BMS). … lire la suite

Trois personnes d’une même famille ont trouvé la mort, ce mercredi matin, par asphyxie au monoxyde de carbone, dans la cité de Thnéat Lahdjar dans la wilaya de Médéa, indique un communiqué de la protection civile. … lire la suite