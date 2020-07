Affaire de l’EPH M’Sila : Deux jeunes placé sous mandat de dépôt

Deux jeunes ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal d’Ain El Melh (150km au Sud- ouest de M’Sila), pour agression ciblant des employés de l’établissement hospitalier public (EHP) Sidi Aissa, annonce un communiqué du procureur de la République près du tribunal d’Ain El Melh.

L’affaire remonte au 12 juillet dérnier, quand un jeune est entré à l’hôpital Ain El Melh et tenté d’accéder au bureau d’un des médecins, in employé parmi le personnel de l’établissent s’est rapproché du jeune et s’est enquis de sa préoccupation lorsque celui-ci insulte l’employé et lui assène des coups à l’arme blanche lui causant de graves blessures à la main.La victime est toujours hospitalisée, précisé le communique du procureur, le jeune est donc placé sous mandat de dépôt pour ‘’tentative d’homicide volontaire, et agression d’un fonctionnaire en exercice’’.

Concernant le deuxième accusé, le communiqué a précisé qu’il s’agit d’une personne étrangère à l’hôpital Ain El Melh qui voulait y accéder sans motif, devant le refus des agents de sécurité de le laisser entrer, une altercation verbale s’est éclatée entre ces agents de sécurité et l’agresseur qui avait brisé les vitres de la porte de l’EPH et crever des pneus des voitures stationnées dans le parking, par conséquent l’individu a été arrêté et présenté devant le procureur de la République près du tribunal d’Ain El Melh, il est accusé de ’destruction volontaire des biens d’autrui, insulte de fonctionnaires en exercice, et port d’arme blanche’’.

Rédaction d’Algérie360