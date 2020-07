Dernier délai d’acquittement de la vignette automobile

Le dernier délai d’acquisition de la vignette automobile 2020 est pour aujourd’hui a indiqué la Direction Générale des Impôts (DGI).

Pour les véhicules de tourisme et véhicules aménagés en utilitaires de moins de trois ans, les tarifs varient de 2.000 DA (pour les moteurs Jusqu’à 6 CV) à 4.000 DA (De 7 CV à 9 CV) à 10.000 DA (De 10 CV et plus), indique la DGI.

Pour les véhicules compris entre 3 ans et 6 ans d’âge, les tarifs de la vignette sont fixés respectivement à 1.500 DA, 3.000 DA et 6.000 DA.

Les véhicules compris entre 6 ans et 10 ans d’âge sont soumis à une vignette dont les tarifs sont respectivement de 1.000 DA, 2.000 DA et 4.000 DA.

Quant aux véhicules de plus de 10 ans d’âge, ils sont soumis à une vignette à 500 DA, 1.500 DA et 3.000 DA.

Pour rappel, le délai d’achat de la vignette automobile, initialement prévu au 30 juin, « a été prolongé de 15 jours ».

Rédaction d’Algérie360