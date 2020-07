Tribunal Sidi M’hamed : Mahieddine Tahkout lourdement condamné

Le tribunal Sidi M’hamed à Alger a rendu ce mercredi matin son verdict dans le procès de l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout. Plusieurs anciens ministres et autres hauts responsables, dont Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal sont impliqués dans l’affaire.

Le principal mis en cause, Mahieddine Tahkout a écopé d’une peine de 16 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars. Trois membres de sa famille, en l’occurrence Rachid, Hamid et son fils Bilal ont été condamnés à 7 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars. Nacer Tahkout quant à lui, il a écopé d’une peine de 3 ans de prison assortie d’une amende de 8 millions de dinars.

En outre, Le tribunal de Sidi M’hamed a condamné les sociétés du groupe Tahkout à une amende de 32 millions de dinars chacune, avec exclusion des marchés publics pour une période de 5 ans, saisie de tous les biens et de tous les comptes et fonds déposés auprès des banques.

Rédaction d’Algerie360