Arkab : « les jeunes peuvent former des coopératives pour explorer l’or dans le sud »

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a révélé, ce mercredi 15 juillet, que les jeunes peuvent désormais former des coopératives pour explorer l’Or dans le sud.

Lors de son passage à l’émission « Eldjazair El Youm » sur la chaîne de télévision public (ENTV), M. Arkab a indiqué que les jeunes peuvent explorer dans le sud en formant des coopératives pour légaliser leurs activités.

« L’Etat achètera les quantités d’or dans un cadre légal à ces coopératives », a ajouté le ministre, soulignant que l’État les accompagnera et les formera et leur fournira les technologies nécessaires.

Rappelons que lors de la dernière réunion du conseil des ministres, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a demandé au gouvernement d’établir immédiatement la carte géologique de tous les gisements exploitables en terres rares, en tungstène, en phosphates, en barite et autres matériaux.

M. Tebboune avait également demandé au gouvernement d’entamer la confection des textes autorisant l’exploitation des gisements aurifères de Djanet et de Tamanrasset par des coopératives de jeunes, pour la partie non exploitable industriellement, et lancer un partenariat pour les grands gisements.

Redaction d’Algerie360