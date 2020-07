Coronavirus : Dr Fourar apporte des explications concernant les records de contaminations

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), Dr Djamel Fourar, a apporté des explications concernant les records de contaminations enregistrés ce derniers jours en Algérie.

Lors d’un point de presse quotidien consacré à l’évolution du coronavirus, Dr Fourar a fait savoir que cette situation « n’épargne aucun pays dans le monde. Les pays qui ont levé le confinement réfléchissent aujourd’hui à d’autres moyens pour faire face à ce virus ».

Pour Dr Fourar, la hausse des contaminations au covid-19 « étaient prévisibles », selon lui « l’unique moyen pour surmonter cette épreuve est la conscience et le respect par le citoyen des mesures préventives pour préserver sa santé et celle d’autrui ».

Par ailleurs, Dr Fourar a insisté sur « l’importance de la prise de conscience par les citoyens du rôle capital qui leur incombe pour endiguer l’épidémie et casser la chaîne de transmission ».

« Les efforts consentis par l’Etat et les moyens mobilisés dans les hôpitaux resteront vains si les citoyens n’y mettent pas du leur et ne protègent pas leur santé et celle de leurs proches et de leurs concitoyens », a-t-il ajouté.

