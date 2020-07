Un journaliste correspondant d’Ennahar TV condamné 15 mois de prison

Un journaliste correspondant de la chaîne de télévision « Ennahar TV » a été condamné à 15 mois de prison ferme par la cour d’appel de la wilaya Mascara.

Il s’agit du journaliste Ali Djamel Toubal (47 ans) condamné le 17 juin dernier à deux ans de prison ferme. Selon le Comité national pour la libération des détenus (CNLD), sa peine a été réduite par à 15 mois de prison ferme.

Selon la même source, le journaliste qui est père de trois enfants, es poursuivi pour « outrage à corps constitué », et « publications Facebook pouvant porter atteinte à l’intérêt national ».

« Il (Ali Djamel Toubal, ndlr) a reçu une convocation et s’est présenté pour enquête et il a été vite transféré au tribunal de Mohamadia (procureur et juge d’instruction) et condamné en comparution immédiate. Apres l’annonce de la condamnation, Ali Djamel Toubal s’est effondré et évanoui à terre », a rappelé le CNLD.

Redaction d’Algerie360