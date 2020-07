Mutation du coronavirus : Dr Derrar apporte des explications

Le directeur général de l’institut Pasteur en Algérie (IPA), le Dr Fawzi Derrar a apporté des explications sur la mutation génétique du Coronavirus (Covid-19).

Intervenant sur la chaîne de télévision publique l’ENTV, Dr Derrar a fait savoir que le coronavirus qui circule en Algérie, s’est légèrement muté, en devenant plus rapide dans la propagation.

« Ces derniers temps, nous avons constaté une mutation dans les gènes du virus le rendant non pas plus dangereux, mais plus rapide dans sa propagation», a expliqué le DG de l’IPA, précisant que ces mutations ne concernent pas que le virus existant en Algérie, mais dans plusieurs autres pays.»

Dr Derrar a également fait savoir que a mutation génétique du virus a permis « l’apparition de plusieurs clusters dans différents pays dans le monde, notamment aux Etats-Unis ».

«Cette situation nous amène à nous adapter et prendre des dispositions le plus vite possible pour maîtriser cette forte propagation», a-t-il ajouté.

Redaction d’Algerie360