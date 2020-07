Le ministre de l’Enseignement supérieur annonce une reprise « progressive » des cours

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdelbaki Benziane a annoncé, ce mardi 14 juillet, une reprise « progressive » des cours en fonction des spécificités de chaque établissement universitaire.

S’exprimant lors d’une rencontre avec les représentants d’organisations estudiantines, Abdelbaki Benziane a indiqué que la reprise des cours se fera dans le « strict » respect des mesures préventives contre le coronavirus (Covid-19).

« La reprise des activités pédagogiques se fera de manière progressive dans le strict respect des mesures préventives et en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et épidémiologique, et des spécificités des établissements d’enseignement supérieur et des régions dans lesquelles ils sont implantés », a-t-il déclaré.

« Cette situation inédite en appelle à plus de flexibilité dans l’adaptation des méthodologies d’enseignement et des modes de contrôle continu et d’évaluation en fonction des conditions sanitaires prévalant dans chaque zone géographique », a ajouté le nouveau ministre.

Évoquant la suspension des cours en mars dernier en raison du coronavirus, le ministre a indiqué que la pandémie « a contraint le secteur à adopter une méthode d’enseignement à distance via les plateformes numériques visant à éviter une rupture dans la relation pédagogique et assurer le contact entre étudiants et enseignants ».

Redaction d’Algerie360