Incident de l’EPH de Bouira : le DSP apporte des précisions

Suite à l’incident survenu hier lundi à l’EPH Mohamed Boudiaf à Bouira, concernant son Directeur M. Djamel Boutemeur, la direction de la Santé a dénoncé ce genre d’agissements et a apporté des précisions.

Le dernier incident en date revient à la soirée d’hier lundi 13 juillet. « Devant la pression d’un groupe de citoyens, le Directeur de l’établissement hospitalier a été forcé à sortir de la fenêtre de son bureau situé au 2e étage », a précisé le communiqué publié sur la page Facebook de la Direction de la santé.

Suite à cet incident, et « d’autres de ce genre », la DSP de Bouira « condamne fermement ces agissements irresponsables de recours à la violence ». Comme elle dénonce plusieurs autres dépassements verbaux et physiques contre le personnel médical et administratif de cet structure hospitalière.

Rappelons qu’un groupe de citoyens, réclamant la dépouille d’un des leurs, décédé du coronavirus, a tenté d’accéder au bureau du directeur de l’EPH Mohammed Boudiaf. Face à cette pression, ce dernier s’est échappé par la fenêtre de son bureau.

