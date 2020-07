Douanes : mouvement partiel de chefs d’inspections divisionnaires 

La Direction générale des Douanes a annoncé, lundi dans un communiqué, qu’un mouvement partiel de chefs d’inspection divisionnaire au niveau des aéroports, des ports et des postes frontaliers au Sud, à l’Est et à l’Ouest du pays a été opéré.

Ce mouvement périodique qui vise à « concrétiser le rôle pivot et important des services des douanes sur le terrain », a touché 27 chefs d’inspection divisionnaire au niveau des aéroports, des ports et des postes frontaliers au Sud, à l’Est et à l’Ouest du pays.

Ce mouvement a pour objectif la lutte contre la fraude dans toutes ses formes, la contrebande et les crimes économiques transfrontaliers, a fait savoir la direction des Douanes dans son communiqué.

Rédaction d’Algerie360