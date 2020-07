Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 14 juillet 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 527 nouvelles contaminations au Covid-19 et 10 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 20216, celui des décès à 1027 , alors que le total des patients guéris passe à 14351.

Voici les principaux événements de journée du mardi 14 juillet 2020 :

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdelbaki Benziane a annoncé, ce mardi 14 juillet, une reprise « progressive » des cours en fonction des spécificités de chaque établissement universitaire. … lire la suite

Le directeur général de l’institut Pasteur en Algérie (IPA), le Dr Fawzi Derrar a apporté des explications sur la mutation génétique du Coronavirus (Covid-19). … lire la suite

Un haut représentant de l’administration américaine a annoncé hier, lundi 13 juillet, que les États-Unis s’apprêtent à débuter la fabrication d’un vaccin contre le coronavirus (Covid-19) d’ici la fin de l’été. … lire la suite

L’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) de Ain el Melh dans la wilaya de M’Sila a été vandalisé par un individu dans état d’ivresse. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a pris, ce mardi 14 juillet, une nouvelle décision pour protéger les membres du corps médical des agressions verbales et physiques lors de l’exercice de leurs fonctions. … lire la suite

Un réseau d’escrocs a été démantelé par les services de sécurité de la Présidence de la République. … lire la suite

Un journaliste correspondant de la chaîne de télévision « Ennahar TV » a été condamné à 15 mois de prison ferme par la cour d’appel de la wilaya Mascara. … lire la suite

La commission ministérielle des fatwas, s’est prononcé ce mardi à l’issue d’une réunion, sur les mesures à entreprendre lors de la célébration de l’Aïd El Adha, notamment en ce qui concerne le rituel du sacrifice. … lire la suite

En 2019, l’Espagne a délivré la nationalité espagnole à 102 algériens répondant aux critères de détention de la nationalité établis par le ministère espagnol de la Justice. … lire la suite

Le juge d’instruction prés du tribunal d’Oran a ordonné aujourd’hui le 14 juillet le mandat de dépôt contre la chanteuse de rai connue sous le nom de « Siham Japonia ». … lire la suite

Les services de la wilaya de Guelma ont annoncé, ce mardi dans un communiqué, une série de mesures visant à endiguer la propagation de l’épidémie du coronavirus sur le territoire de la wilaya. … lire la suite

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig en compagnie de la présidente du CRA, Saida Benhabiles, ont donné aujourd’hui le 14 juillet le coup d’envoi d’une caravane de solidarité du secteur du commerce vers la wilaya de Sétif, dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus qui se propage vite dans la capitale des Hauts Plateaux, rapporte un communiqué publié sur la page Facebook du ministère. … lire la suite

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a subi d’énormes pertes suite à la baisse de 88,9% du trafic aérien au mois de juin dernier. … lire la suite

Suite à l’incident survenu hier lundi à l’EPH Mohamed Boudiaf à Bouira, concernant son Directeur M. Djamel Boutemeur, la direction de la Santé a dénoncé ce genre d’agissements et a apporté des précisions. … lire la suite

La compagnie aérienne nationale saoudienne « Saudia » n’a prévu aucun vol en destination de l’Algérie dans son programme préliminaire pour les lignes internationales du 1er août jusqu’au 24 octobre 2020. … lire la suite

Nacer Bouda, directeur de la Santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Oran, a annoncé que (13) équipes sont sur le terrain pour effectuer des d’enquêtes épidémiologiques sur les cas de contamination et cas en contact dans le but de faire face au risque de propagation du Covid-19 et minimiser les dégâts causés par ce virus dans al wilaya. … lire la suite

La Direction générale des Douanes a annoncé, lundi dans un communiqué, qu’un mouvement partiel de chefs d’inspection divisionnaire au niveau des aéroports, des ports et des postes frontaliers au Sud, à l’Est et à l’Ouest du pays a été opéré. … lire la suite

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé, hier dans un communiqué sanctionnant la réunion du Bureau fédéral, que « vingt-trois (23) clubs professionnels sur trente-deux (32) sont concernés par les dettes ». … lire la suite

Les voyageurs en provenance de pays où l’évolution de la pandémie du Covid-19 reste alarmante, seront soumis à des tests au niveau des aéroports français. … lire la suite

Le directeur de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira, Djamal Boutemeur, s’est jeté de la fenêtre de son bureau, après avoir subi les pressions de la famille d’un patient décédé du Coronavirus. … lire la suite

La compagnie aérienne Air France a confirmé, vendredi 10 juillet, la reprise des dessertes vers l’Algérie dès le mois de septembre prochain. … lire la suite

Le général à la retraite Ali Ghediri, en détention depuis 13 mois pour « atteinte au moral de l’armée », a écrit une lettre, depuis la prison d’El Harrach, rendue public hier lundi par ses avocats. … lire la suite

Un vautour fauve, une espèce hautement protégée en Algérie, rare et quasiment disparue de la région de Béjaïa, a été aperçu, lundi, survolant les crêtes du mont Gouraya, au nord ouest de Béjaïa. … lire la suite

Les services de sécurité de la wilaya d’Oran ont arrêté hier, lundi, la chanteuse de rai, « Siham Japonia », sur fond de vidéo dans laquelle cette dernière se déchaînait sur les médecins et insultant le personnel de l’hôpital d’Oran. … lire la suite

Le premier ministre Abdelaziz Djerrad a réagi, hier lundi depuis Sidi Bel-Abbas, sur la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et « tournée » au sein de l’établissement public hospitalier Kouici Belaïch de Sidi Aïssa dans la wilaya de Msila. … lire la suite

Deux algériens ont été arrêté à Barcelone par la police de la Catalogne dans une opération antiterroriste ce mardi matin, rapporte l’Agence Reuters. … lire la suite

Aboubkeur Bourich secrétaire général de la wilaya de Relizane, est décédé hier dans la journée d’une infection par le Coronavirus, rapporte la page offcielle de la wilaya sur Facebook. … lire la suite

Une secousse tellurique de magnitude 3.2 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée aujourd’hui, mardi 14 juillet 2020, à 00 h 31 dans la wilaya de Mostaganem, indique le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué. … lire la suite

Des pluies orageuses, parfois accompagnée de grêle, affecteront ce mardi, des wilayas de l’intérieur et de l’est du pays, a indiqué l’office de météorologie dans une carte de vigilance. … lire la suite

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, affecteront à partir d’aujourd’hui mardi en début de soirée des wilayas de centre et l’Est du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) de l’Office national de la météorologie. … lire la suite