Tebboune dévoile un plan pour « économiser 20 milliards de dollars en 2020 »

Lors de la réunion périodique du Conseil des ministres, tenue dimanche par visioconférence, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a dévoilé une série de mesures qui devraient permettre à « l’Algérie d’économiser près de vingt milliards de dollars », vers la fin de l’année en cours.

Le communiqué ayant sanctionné la réunion a énuméré les instructions données par Tebboune à cet effet. Les mesures concernent en premier lieu « d’accélérer l’ensemble du processus de réforme du secteur notamment en ce qui concerne la réforme du système bancaire qui devient plus urgente que jamais ».

« Accorder une attention toute particulière à la numérisation et à la modernisation des secteurs des impôts, du cadastre et des douanes ; Poursuivre le processus de mise en place de la finance islamique pour dynamiser la collecte de l’épargne et créer de nouvelles sources de crédits ;

Réduire le niveau des importations notamment les services et le transport maritime de marchandises pour préserver les réserves de changes ;

Récupérer l’argent disponible dans le marché informel et réintégrer ce dernier dans le circuit officiel ; Récupérer également dans les réserves d’or du pays, les fonds gelés depuis des décennies au niveau des douanes et des saisies au niveau des ports et des aéroports, pour les intégrer aux réserves nationales ».

« Avec toutes ces mesures, l’Algérie devra économiser, à la fin de l’année en cours, près de vingt milliards de dollars », a ajouté le communiqué.

